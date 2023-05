Zmniejszyły biust. Tak zmieniło się ich życie

Wskazania do wykonania zabiegu

– Zabieg zmniejszenia piersi (mammoplastykę) wykonuje się, gdy są one bardzo duże i mamy do czynienia z tzw. gigantomastią, czyli ich nadmiernym przerostem, który nie tylko negatywnie wpływa na samopoczucie, ale i na zdrowie. Wskazaniem do zabiegu są też zmiany hormonalne, np. w czasie ciąży, gdy biust osiąga bardzo duże rozmiary i w takiej wielkości zostaje, pacjentka może skorzystać z refundacji NFZ - mówi dr n. med. Elżbieta Radzikowska, ordynatorka Oddziału Chirurgii Plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.