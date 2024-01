Znalazła mieszkanie za 550 tys. zł. Gdy kliknęła w drugie zdjęcie, oniemiała

Internauci zastanawiają się nad jednym

"Na studiach w Kraku wynająłem pokój w czymś takim, co prawda z większym oknem. Tak czy inaczej, wytrzymałem tam miesiąc", "Na plus to przynajmniej cena dobra - teraz znaleźć mieszkanie za 30 tysięcy za metr to żaden problem", "Jest klimatyczne z pewnością..." - czytamy w komentarzach pod wątkiem na Threads.net.