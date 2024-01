Wyciągnęła do sąsiadki pomocną dłoń. Później nie mogła się jej pozbyć

Przeprowadzenie rozmowy, w której wykażemy się asertywnością, to często trudne wyzwanie. - Zastanówmy się, co chcemy osiągnąć i na jaki kompromis jesteśmy w stanie się zgodzić. Warto przygotować sobie jedno lub kilka pytań, dzięki którym poznamy perspektywę drugiej osoby. W ten sposób okażemy swój szacunek, a to jest świetna baza do dalszej rozmowy - radzi Izabela Czarnecka, psycholożka i założycielka Fundacji Be Calm.