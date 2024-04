Zrób to przy sadzeniu. Będą rosły jak na drożdżach

Tulipany są pięknym symbolem wiosny, który dostaniemy obecnie praktycznie w każdym sklepie - nawet supermarkecie. Sprawią jednak jeszcze większą radość, gdy pojawią się nie tylko w wazonie, ale także w ogrodzie. Tulipany potrafią bowiem odmienić każdy skrawek ziemi, sprawiając, że stanie się ona kolorowa i ciesząca oko. To, co trzeba jednak zrobić najpierw, to zapoznać się z zasadami dotyczącymi ich uprawy i pielęgnacji.