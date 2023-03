Tulipany opadły? Dodaj łyżkę do wody, a natychmiast ożyją

Jak uratować tulipany, które opadły? Oto proste triki

Opadające tulipany to problem, który może zaskoczyć. Przynosimy ze sklepu bukiet, wydaje się, że wszystko z nim w porządku, tymczasem już po kilku godzinach lub następnego dnia kwiaty opadają i więdną. Jaki jest powód takiego zjawiska? Bywa, że do wody, w której trzymane są tulipany w sklepach, dodawana jest specjalna odżywka. Kiedy wyjmiemy bukiet i wstawimy go do wazonu ze zwykłą wodą w domu, kwiaty mogą doznać szoku - stąd ich osłabnięcie.