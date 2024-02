Dlatego jako miejsce spotykań wybierali restauracje, w których nikt nie mógł ich rozpoznać. "Z jednej strony kiedy siadałem z moją przyszłą żoną na randce, wiedziałem, czułem, że ją pokochałem. Czułem, że chcę z nią być. A z drugiej strony nie wiedziałem, co dalej. Byłem przecież księdzem".

Choć Marcin zrzucił habit, wciąż jest wiernym katolikiem. "To dzięki mojej żonie nie odszedłem z Kościoła katolickiego. Po odejściu z Kościoła państwa myślałem o tym, żeby odejść też całkowicie. Ale jednak nie. Dzięki temu mam też poczucie, że te dwanaście lat seminarium i bycia księdzem miało jakiś sens".

