Dajesz pieniądze na tacę? Oto co się z nimi dzieje

- Mnie to nawet nie dziwi. Młodzież straciła zaufanie do Kościoła, odrzuca tę instytucję, więc wymyśla sobie coś innego, pośrednie formy, bo spotkać się każdy lubi. Starsze pokolenie nie potrafi młodszemu przekazać, co jest istotne w pasterce, w religijności. Kościół generalnie posługuje się językiem nakazowo-oceniającym, a nie wszyscy to akceptują. Z drugiej strony, ludzie wybierają z tradycji to, co jest atrakcyjne, czyli spotkania w szerszym gronie. Z perspektywy wierzącego wychodzi groteska, nadużycie - podkreśla ks. Jarosław Naliwajko w rozmowie z WP Kobieta.