Zwróć uwagę na ten szczegół. Oznacza, że mięso jest popsute

Mimo to warto sprawdzić, jakiej jakości jest mięso. Jak to zrobić? Po pierwsze, zobacz, jaki jest termin przydatności do spożycia. Im krótszy, tym krócej mięso jest już na sklepowej półce, a co za tym idzie, jest bardziej świeże. Po drugie, warto zerknąć na papier, na którym to leży mięso. Jeśli jest stosunkowo suchy, oznacza to, że mięso jest świeże. Jeśli jest już przesiąknięty i ma lekko różowe zabarwienie, oznacza to, że nie jest to towar pierwszej świeżości. Jednak nie jest to regułą.