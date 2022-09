Pięć błędów, które popełniasz w pielęgnacji twarzy. Przez nie skóra szybciej się starzeje

To zupełnie normalne, że robimy wszystko, by wyglądać pięknie i młodo. Największą wagę przykładamy oczywiście do pielęgnacji skóry twarzy, ponieważ to na niej (oraz na szyi i dłoniach) najbardziej widać oznaki starzenia. Jednak nawet najdroższe kremy nic nie wskórają, jeśli nie znamy podstawowych zasad pielęgnacji oraz najczęstszych błędów. Każda z nas popełnia choć jeden z nich. To właśnie one wpływają na szybsze starzenie się delikatnej skóry twarzy. Czego zatem nie powinnyśmy robić?