Jak optycznie powiększyć sobie usta? Hailey Bieber zdradziła swój trik

Najpierw były paznokcie w stylu "glazed donut", a teraz to

To za sprawą Hailey Bieber tego lata stylistki we wszystkich krajach wykonywały manicure o nazwie "glazed donut". Modelka pokazała bowiem któregoś dnia paznokcie z perłową poświatą, która przypomina lukier, a kobiety oszalały na ich punkcie. To był zdecydowanie najgorętszy trend ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o stylizację paznokci. Widać zatem, że to, co raz pokaże Hailey Bieber, jest potem lawinowo powtarzane. Dotyczy to także trików makijażowych. Trzeba przyznać, że make-up modelki, bazujący na rozświetlonej cerze, jest zawsze perfekcyjny.