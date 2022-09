5 błędów, które popełniasz pod prysznicem. Są szkodliwe dla skóry

Każda skóra jest inna. To nie ulega wątpliwości. I każda potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Jednak istnieją pewne uniwersalne zasady, które dermatolodzy powtarzają od lat. Mówią, co jest zalecane, a czego kategorycznie nie robić. W kwestii dbania o cerę słyszymy na przykład cały czas, by pod żadnym pozorem nie kłaść się spać w makijażu. Pielęgnacja skóry całego ciała zaczyna się oczywiście od oczyszczania. Teoretycznie w braniu prysznica nie ma nic trudnego. A może jednak? Okazuje się, że często popełniamy nieświadomie cały szereg błędów. Oto one.