Ada zastanawia się, czy iść na wesele. Nie stać jej, by dać nowożeńcom pieniądze

"Mąż dopiero wyszedł z poważnej choroby, mamy dziecko, kredyt mieszkaniowy. Nie przymieramy głodem, ale jesteśmy na zerze" – wyznała Ada. Twierdzi, że w tej sytuacji ciężko będzie zadowolić przyszłych nowożeńców, którzy zaprosili ją na wesele i w zaproszeniu poprosili o pieniądze.

Zaproszenie ślubne z wierszykiem

Na zaproszeniu ślubnym, które narzeczeni wręczyli Adzie, zaskoczył ją wierszyk z prośbą o pieniądze. "Jestem w kropce. Wychodzi na to, że chyba nie pójdziemy, bo nas nie stać. A może mieć to gdzieś i dać jej to, co mamy? Nie wiem, co zrobić" – Ada poprosiła o radę forumowiczów.