Agata Kornhauser-Duda na szczycie NATO. Wyróżnia się na tle innych pierwszych dam?

Agata Kornhauser-Duda wybrała się razem z mężem, prezydentem Andrzejem Dudą do Madrytu, gdzie odbywa się właśnie szczyt NATO. Pierwsza dama RP spotkała się zarówno z hiszpańską parą królewską, jak i innych pierwszymi damami, pozując z nimi do wspólnych zdjęć. To dzięki nim widzimy, na jaką kreację zdecydowała się z tej okazji. Postawiła na pudrowy róż oraz kryształy.