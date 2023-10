Agnieszka Glińska: Kocham kino, a przede wszystkim montaż

Faktycznie, można mieć takie wrażenie, że po prostu dostajemy materiał i sklejamy go według tego, co zapisane jest w scenariuszu. Tak nie jest. Siłę montażu najlepiej można odczuć, gdy porówna się pierwszą wersję, która powstaje według scenariusza z ostatnią. Zdarza się, że film jest nie do poznania. Mało kto o tym wie. Montaż to magia albo manipulacja - zależy, jak kto na to spojrzy. To nadawanie nowych znaczeń, rytmu, kreowanie emocji. W zależności od tego, jak poukładamy film, inaczej odbieramy bohaterów, ich zachowanie czy sens historii. To ogromna siła.