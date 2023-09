"Nawet jedno uratowane życie ma znaczenie" – mówi podróżniczka Marzena Figiel-Strzała

Będąc u plemienia Mursi, miałam okres. Ktoś w mojej kieszeni zobaczył tampony. Ile ja spędziłam czasu na tłumaczeniu, do czego to służą! Były wrzaski, piski, niedowierzanie, obrzydzenie połączone z szokiem. Co ciekawe, nigdzie w Etiopii nie mogłam dostać tamponów. Nawet w stolicy; gdy pokazywałam w aptece tampony na zdjęciu, sprzedawczyni nie wiedziała, co to takiego. W Indiach i niektórych krajach Afryki kobieta, która ma okres, jest na ten czas wykluczana ze społeczności. Są miejsca, gdzie podpaskami się handluje, a dziewczynki za paczkę podpasek są w stanie oddać się mężczyźnie.