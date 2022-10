Agnieszka Osiecka. Latami wyniszczał ją nałóg. "Nawet jako mama dochodząca wybiera alkohol, nie mnie"

"Kiedy przyjeżdżała Agnieszka, całe noce chodziłyśmy po klubach i piłyśmy wódkę. (...) Była alkoholiczką. Pamiętam, jak przychodziłyśmy do Klubu Związków Twórczych we Wrocławiu, a to było w czasach, kiedy nie można było zamówić całej butelki wódki. Podawano ją w kieliszkach. No więc Agnieszka mówiła: 'To poproszę dziesięć pięćdziesiątek'. I kelner przynosił tacę z kieliszkami, a potem kolejną i kolejną" - mówiła we wspomnieniach, które znalazły się w książce Beaty Biały "Osiecka. Tego o mnie nie wiecie".