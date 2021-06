Uznanie ojcostwa w nieformalnych związkach. Procedura zabezpiecza prawa ojca

Druga droga jest przymusowa, jest to ustalenie ojcostwa przez sąd. Kobieta i reprezentowane przez nią dziecko składają powództwo o ustalenie ojcostwa do sądu rejonowego do wydziału rodzinnego. Jeżeli mężczyzna się wypiera, to sąd dopuszcza dowód z badania DNA. Wynik daje ok. 98,9 proc. prawdopodobieństwa, że ten mężczyzna jest ojcem dziecka. Minęły czasy, kiedy robiono badania grupy krwi, które jedynie wykluczały ojcostwo.