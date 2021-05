"Libido nie jest dane raz na zawsze". Aktualnie wiele kobiet szuka sposobu, jak je zwiększyć i podkręcić

Otoczka w tych filmach robi swoje. Coraz więcej jest serwisów, które zapraszaja do publikowania własnych, czysto amatorskich wideo. Serwisy, które proponują takie treści to Bright Desire, Make Love not Porn, czy Lustery – one zapraszają ludzi do dzielenia się swoim życiem erotycznym. Takie filmy mają ważny walor edukacyjny i normalizujący przyjemność, zdrową i radosną ekspresję seksualną. Pokazują, że akt penetracji nie trwa 20 minut, a seks na ekranie jest bardziej swojski, taki jak nasz. Ludzie muszą się w trakcie napić, kogoś złapał skurcz, ktoś spadł z łóżka. To jest wartość tego typu produkcji.