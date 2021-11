Anita Sokołowska pojechała na granicę. Mówi o dramatycznych scenach

Chciałam podkreślić, że my jesteśmy wielogłosem, że pomoc zaczyna się w Warszawie. Ktoś te zbiórki organizuje, transport też, ktoś mówi, co zbieramy, dajemy informacje o zbiórkach, osób pomagających jest wiele. A my próbujemy medialnie dawać świadectwo tego, co tam się dzieje. My, wolontariusze, rozpoznawalne osoby, chcemy pokazywać i opowiadać o tym, co tak naprawdę dzieje się na granicy. Jesteśmy przekaźnikami, ale chcę podkreślić, że zbiórki organizowane są przez ludzi, którzy chcą pomagać słabszym, którzy w różny sposób znaleźli się w trudnej sytuacji. Zbiórki organizowane są na osiedlach, w szkołach, w różnych grupach społecznych. Siatka zaangażowania jest bardzo duża.