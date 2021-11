Katarzyna Błażejewska-Stuhr o sytuacji na granicy: Jak słyszę te historie, to nie mogę spać

Wyobraźmy sobie, jakie to trudne. Sam był w ciężkim stanie, otarł się o śmierć z wyziębienia. Niewiele brakowało i by nie przeżył. Trafił do szpitala, ale kiedy jego stan się poprawił, Straż Graniczna znów wywiozła go do lasu. Białorusini pod groźbą użycia broni, zmusili tych czterech Syryjczyków do wejścia do rzeki i przedostania się na Litwę. Oni są w potrzasku, nawet nie mają możliwości powrotu do kraju. Straż Graniczna zabiera uchodźcom paszporty, bez nich nie mogą się starać o azyl. Po prostu zginą.