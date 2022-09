Anna Dec zna się na modzie. Zaprezentowała się w stylizacji, która jest kwintesencją jesieni

Anna Dec w perfekcyjnej stylizacji na jesień

Anna Dec zaprezentowała się na wydarzeniu w idealnej jesiennej stylizacji. Prezenterka postawiła na klasyczną, czarną ramoneskę, do której dobrała satynową spódnicę w intensywnie pomarańczowym kolorze, która sięgała za kolana. Ten model spódnicy znajduje się na liście najgorętszych trendów na jesień 2022. Soczysty pomarańcz był niezwykle modny minionego lata, lecz chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że pasuje również do jesiennego klimatu. Anna Dec dobrała do tego dużą, czarną torbę, którą w modny sposób trzymała w ręce oraz czarne sandałki, które były jedynym słaby punktem tej stylizacji, biorąc pod uwagę porę roku.