Rihanna poszła na koncert ukochanego. Założyła szarą mini, ale to buty przyciągają wzrok

Rihanna to prawdziwa kobieta orkiestra. Od wielu lat z sukcesem rozwija trzy marki: Fenty Beuty z kosmetykami do makijażu, Fenty Skin z produktami do pielęgnacji oraz Savage x Fenty ze zmysłową bielizną. Lecz wbrew pozorom nie zapomniała o muzyce. Planuje bowiem swój wielki powrót. Przypomnijmy, że ostatnią płytę wydała w 2016 roku. Jednak teraz zaszyła się w studiu muzycznym w Nowym Jorku i pracuje nad nowym materiałem. Dodatkowo właśnie ogłosiła, że będzie gwiazdą najbliższego Half Time Show na Super Bowl.