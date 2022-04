Apart świętuje dzień ziemi wdrażając opakowania eko

Przypadający 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi to doskonała okazja, aby poinformować o naszym kolejnym, zdecydowanym kroku w kierunku większej dbałości o środowisko. W naszym sklepie internetowym apart.pl zmieniliśmy opakowania i elementy do pakowania zamówionych produktów na ekologiczne. Nowe torebki upominkowe, a także pudełka, w których będzie umieszczana biżuteria są nadal estetyczne, ale wyprodukowano je z poszanowaniem ekologicznego procesu eksploatacji zasobów leśnych, czego dowodem jest certyfikat FSC. Papier do wykonania tych torebek i opakowań jest certyfikowany i pochodzi z recyklingu, a nadruk zewnętrzny na tych elementach został wykonany przy wykorzystaniu ekologicznego tuszu sojowego. Elementy we wnętrzu pudełek są w części wykonane z powtórnie przetworzonych materiałów, co redukuje produkcję dodatkowych tworzyw. Również folia oraz foliopaki, które od teraz będziemy stosowali do zabezpieczania zawartości przesyłek, będą wykonane w 60% lub 80% z materiałów pochodzących z recyklingu, a potwierdzeniem tego jest certyfikat Blue Angel. Niezależne jury przyznaje go zarówno za proces produkcji, jak i sam produkt finalny, oceniając je pod kątem dbałości o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. To co jest najważniejsze, to fakt, że papierowe elementy opakowania nadają się do dalszego procesu recyklingu.