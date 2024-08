"Róbcie otwory w płotach". Apelują do działkowców

Jeże to niezwykle pożyteczne zwierzęta, które pomagają w walce ze szkodnikami w naszych ogrodach. Niestety, ich populacja drastycznie maleje, co jest spowodowane wieloma czynnikami, w tym zmianami środowiskowymi oraz naszym stylem życia. Szczególnie istotny wpływ ma sposób, w jaki projektujemy i pielęgnujemy nasze posesje.

Ogrodzenia stanowią dla jeży poważną przeszkodę, ograniczając ich możliwości przemieszczania się i żerowania. To właśnie dlatego ekolodzy apelują do właścicieli ogrodów o stworzenie "jeżoprzejść" - niewielkich otworów w ogrodzeniach, które umożliwią tym zwierzętom swobodne poruszanie się między sąsiadującymi terenami

Stworzenie przejścia dla jeży jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy wykonać niewielki otwór w dolnej części ogrodzenia lub lekko unieść cały panel. Optymalny rozmiar takiego przejścia to 13 na 13 cm - jest to wielkość wystarczająca dla jeża, ale zbyt mała dla większości zwierząt domowych, co pozwala zachować bezpieczeństwo naszego ogrodu.