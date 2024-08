Masz w ogrodzie? Od 2 sierpnia możesz zapłacić ogromną karę

Inwazyjne gatunki obce to lista roślin i zwierząt, których uprawa i hodowla jest zabroniona na terytorium Polski. Organizmy te stanowią zagrożenie dla rodzimego ekosystemu i mogą negatywnie wpływać na gospodarkę oraz środowisko naturalne.

Z dniem 2 sierpnia 2024 roku trzy nowe gatunki zostają włączone do rejestru inwazyjnych gatunków obcych (IGO), uznanych za niebezpieczne dla Unii Europejskiej.

Są to: roślina wodna - pistia rozetkowa (Pistia stratiotes), ryba - przydenka żebrowata (Fundulus heteroclitus) oraz płaz - platana szponiasta (Xenopus laevis). Od tej pory będą traktowane jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów na terenie UE.

Pistia rozetkowa, znana również jako topian osokowaty lub sałata wodna, to roślina ozdobna popularna w akwariach i oczkach wodnych. Pochodzi z tropików, ale szybko rozprzestrzeniła się na całym świecie.

Okazało się, że stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i ekosystemów. Dlatego jej uprawa jest zakazana w Stanach Zjednoczonych, a od 2 sierpnia 2024 roku również w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Hodowcy są zobowiązani do jej zgłoszenia.

Jeśli posiadasz pistię rozetkową i nie chcesz jej jeszcze usuwać, musisz uzyskać zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Handel, transport lub posiadanie tej rośliny bez zezwolenia jest nielegalne i grozi poważnymi konsekwencjami, takimi jak areszt, kara pozbawienia wolności lub grzywna do miliona złotych. Wniosek w sprawie posiadania sałaty wodnej należy złożyć nie później niż do 2 lutego 2025 r.

To nie jest pająk. Uważaj, żeby przypadkiem nie nadepnąć

To nie jest pająk. Uważaj, żeby przypadkiem nie nadepnąć

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!