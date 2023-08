Największy błąd, gdy zobaczysz jeża. Szybko pożałujesz

Zdarza się jednak, że jeż wydłuża swoją wędrówkę i przypadkowo pojawia się w naszym ogrodzie. Czy to problem? Nie. To bardzo pożyteczne stworzenie, które żywi się szkodnikami ogrodowymi, takimi jak ślimaki, dżdżownice czy myszy. Warto "zatrzymać" go u siebie, choćby na jakiś czas. Być może twój ogród tak mu się spodoba, że na jesień uwije sobie w nim niewielkie gniazdko. Pozwól mu na to. Jednak pod żadnym pozorem nie bierz go do domu.