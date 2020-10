WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Bakuchiol i skwalan, czyli naturalna kuracja przeciwzmarszczkowa i odmładzająca Z upływem czasu skóra traci swoje zdolności regeneracji i elastyczność. To naturalny proces, który nie powinien nam spędzać snu z powiek. Możemy jednak sprawić, by nasza skóra była cały czas idealnie odżywiona i pobudzana do odnowy, a tym samym bardziej odporna na zachodzące w niej zmiany. Prawidłowa pielęgnacja połączona z odpowiednią dietą i zdrowym trybem życia może zdziałać cuda! Sprawdź, czym jest bakuchiol i skwalan i dowiedz się, dlaczego ten duet świetnie sprawdzi się na Twojej skórze. Bakuchiol zamiast retinolu Retinol, czyli witamina A, działa regenerująco i złuszczająco na skórę, a tym samym spowalnia jej starzenie się i redukuje przebarwienia. Właśnie dlatego substancja ta zaskarbiła sobie uczucia wielu kobiet. Niestety, retinol może również podrażniać i powodować nadreaktywność skóry. Jest też fotouczulający. Z tego względu osoby o wrażliwej, naczynkowej cerze, narażone na ekspozycję słoneczną czy też kobiety w ciąży nie powinny stosować kosmetyków z retinolem. Mamy jednak dobrą wiadomość! Jest składnik, który ma takie samo działanie jak witamina A i nie wywołuje podrażnień. Mowa o bakuchiolu. Bakuchiol jest roślinnym, a więc całkowicie naturalnym, zamiennikiem retinolu. Nie dość, że jest równie skuteczny, to jeszcze znacznie łagodniejszy dla skóry. Pozyskuje się go z rośliny Psoralea corylifolia, która od dawna jest sosowana w chińskiej i indyjskiej medycynie tradycyjnej. Bakuchiol ma działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające. Poprawia elastyczność skóry, przyśpiesza jej regenerację i redukuje przebarwienia. Ma również właściwości antyoksydacyjne, neutralizuje wolne rodniki i spowalnia proces starzenia się skóry. Jednocześnie wspomaga walkę z trądzikiem i zaskórnikami, hamując namnażanie bakterii i regulując wydzielanie sebum. Bakuchiol nie podrażnia, nie uczula i nie reaguje na światło słoneczne. Doskonale sprawdza się jako składnik kosmetyków przeznaczonych do dziennej pielęgnacji. Nie muszą się go obawiać kobiety w ciąży ani osoby o wrażliwej skórze. Skwalan w pielęgnacji skóry Skwalen to naturalny składnik naszej skóry. Jego roślinnym odpowiednikiem jest skwalan, który ze względu na swoją budowę jest bardzo dobrze przyswajany przez naskórek. Skwalan pozyskiwany jest z oliwy lub trzciny cukrowej. Ma działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, nawilżające i natłuszczające. Jednocześnie nie zatyka porów i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Jest hipoalergiczny i bezpieczny dla cery wrażliwej. Można go z powodzeniem stosować w pielęgnacji nie tylko twarzy, ale też ciała, a nawet włosów. Skwalan jest biozgodny ze skórą i skutecznie poprawia jej kondycję. Zapobiega utracie wilgoci i dba o prawidłowe nawilżenie skóry. Rozjaśnia i uelastycznia ją, przyśpieszając proces regeneracji. Dodatkowo chroni przed wolnymi rodnikami i łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Skwalan składa się z drobnych cząsteczek, które znakomicie transportują składniki odżywcze. Tym samym wzmacnia korzystne właściwości innych substancji znajdujących się w kosmetykach. Idealny duet dla twojej skóry Co się stanie, jeśli połączymy bakuchiol ze skwalanem? Naukowcy z laboratorium ONLYBIO opracowali wyjątkową serię produktów do pielęgnacji twarzy, opartą na tych dwóch niezwykłych składnikach. Efekty są naprawdę imponujące. Skwalan to świetnie tolerowany i przyswajany przez skórę składnik. Bakuchiol z kolei jest jednocześnie skuteczny i delikatny w swoim działaniu. W ducie substancje te dają nam wyjątkową i głęboką regenerację oraz naturalną odnowę naskórka. Seria Bakuchiol & Squalane składa się z szerokiej gamy produktów, które pozwalają na kompleksową pielęgnację skóry. Znajdziemy w niej kremy: przeciwzmarszczkowy, nawilżający (lekki i bogaty), regenerujący i ujędrniający, tonik, dwa rodzaje serum, płyn micelarny, peeling i żel do mycia twarzy. Kosmetyki te charakteryzują się przepięknymi zapachami. Są wegańskie i aż 99 proc. ich składników ma pochodzenie naturalne. Produkty te spełniają wymagania ECOCERT, które są bardzo restrykcyjne. Dodatkowo ich opakowania można ponownie przetwarzać.