Beata Tadla przeszła sepsę. "Drgawki, majaczyłam. Płuca przestawały działać"

- Lekarze mogą uratować kobietę. Ale nigdy nie mogą się bać! Nigdy! - dodaje Beata Tadla. Być może są to właśnie słowa odnoszące się do niepodjętych działań przez lekarzy w Pszczynie. Według zgromadzonych informacji oraz wiadomości wysyłanych przez zmarłą do matki istnieje prawdopodobieństwo, że zaniechanie działań medyków było spowodowane lękiem przed obowiązującą ustawą antyaborcyjną. Pod wpisem Tadli pojawiło się wiele komentarzy odnoszących się do tej sytuacji.