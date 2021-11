Handel na Vinted kwitnie. "Dziennie jestem w stanie zarobić nawet 500 zł"

Choć jest to nielegalna praktyka, stosuje ją coraz więcej osób

O Vinted słyszymy coraz więcej - reklamy aplikacji pojawiają się zarówno na billboardach, jak i w telewizji. Ubrania w ten sposób możemy kupić lub sprzedać w wielu krajach Europy, ale również w Stanach Zjednoczonych. Choć początkowo miała służyć jedynie do pozbywania się niepotrzebnych ubrań z szaf, dziś to sposób na niezły, choć nie do końca legalny biznes. Jej rosnącą popularność wzmacnia fakt, iż za wystawianie rzeczy na sprzedaż nie jest pobierana żadna opłata.