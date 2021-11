"To ja mam podjąć tę decyzję". Scheuring-Wielgus wyraziła swoje zdanie na temat aborcji

Posłanka Lewicy zabrała głos

Na temat surowego prawa aborcyjnego obowiązującego w Polsce zabrało głos wiele gwiazd takich, jak Magda Mołek, Kinga Rusin czy Joanna Koroniewska. Nie brakuje również wypowiedzi polityków, szczególnie tych, należących do partii opozycyjnych do partii rządzącej. Teraz swoją opinię w tej sprawie postanowiła wyrazić Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy w programie "Onet Rano" powiedziała Tomaszowi Sekielskiemu, że pragnie, aby dokonanie ewentualnej aborcji leżało w granicy jedynie jej osobistej decyzji. Kobieta nie chce, by ktokolwiek decydował za nią w tej kwestii.