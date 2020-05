Bezpieczeństwo w drogeriach. "Korzystanie z testerów może okazać się zgubne"

Galerie handlowe zostały otwarte, więc Polacy tłumnie ruszyli do sklepów. Warto pamiętać jednak, że otwarte nie zawsze znaczy bezpieczne. Specyficznym miejscem są drogerie kosmetyczne, a w nich korzystanie z testerów, które już wcześniej nie cieszyły się dobrą sławą.

Trwająca "fiesta" w Rossmanie, czyli coroczna wyprzedaż kosmetyków kolorowych skusiła wielu z nas. W tym mnie. Korzystając z pięknej pogody, założyłam maseczkę na twarz, rękawiczki jednorazowe, a do torebki schowałam żel do dezynfekcji i poszłam "w miasto". Wybrałam się do jednego z największych sklepów w centrum Warszawy.

Przy wejściu "przywitał" mnie żel do dezynfekcji dłoni i kartka z nowymi przepisami. Wzięłam koszyk i udałam się do działu z wyprzedażą. Plakaty informujące o zachowywaniu odstępów i prośba o nietestowanie kosmetyków na skórze wisiały na każdym kroku. Niestety, nie wszyscy się do tego stosowali. Klientki beztrosko malowały się szminkami, podkładami i cieniami do powiek. Po rękach i twarzy, ignorując przygotowane testery papierowe, na których powinny sprawdzać kosmetyki. Zapytałam jedną z ekspedientek czy ktoś zwraca na to uwagę. Ze zrezygnowaną miną opowiedziała mi, że nie jest w stanie upilnować każdego, a prośby niewiele dają.

Zszokowana tym widokiem, postanowiłam zapytać na jednej z grup w mediach społecznościowych czy takie sytuacje pojawiają się w innych sklepach. Niemal natychmiast dostałam odpowiedź. W komentarzach przewijało się jedno słowo: "dramat".

– Widziałam kobietę, która otwierała każdy odcień szminki i testowała go na ręku, podobnie z podkładami – opisuje mi 22-letnia Marysia z Białegostoku.

"W mojej drogerii również wiszą takie kartki, ale co z tego. Dosłownie obok tej kartki kobieta się przeglądała i używała testera szminki na ustach" – komentuje Julia.

– Ja byłam w sobotę odebrać zamówienie internetowe i dokupić dwie rzeczy. Było spokojnie, ale obok mnie klientka testowała wszystko, co mogła na twarzy. Personel szybko zareagował i pokazał karteczki do testowania, tłumacząc, dlaczego będzie to bezpieczniejsza opcja. Niestety, trafiają się i takie panie. Efekt? Ekspedientki pilnowały jej aż do końca zakupów – relacjonowała Aleksandra.

Kilka miesięcy temu moja redakcyjna koleżanka pisała apel do drogerii o wycofanie testerów na czas pandemii. Postanowiłam sprawdzić, czy któraś z sieci pokusiła się o takie rozwiązanie.

"Dzień dobry" Następnym sklepem, do którego się udałam była Sephora. Zaraz po przekroczeniu progu usłyszałam: "Dzień dobry, czy mogłaby pani zdezynfekować ręce i zabrać ze sobą koszyk?". W środku wszystkie stanowiska były zabezpieczone folią, a produkty były wyjmowane tylko na prośbę klienta. Dodatkowo w wielu miejscach stały środki dezynfekujące, a ochroniarz zerkał, czy aby na pewno każdy gość ma na sobie maseczkę.

"Czy mogę w czymś pomóc?" Nie mogłam ominąć również Douglasa. W tej drogerii podobnie jak w dwóch poprzednich był dostępny żel do dezynfekcji, a odpowiednie odległości wyznaczały linie na podłodze. Testery również były na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie zauważyłam żadnych rozwiązań, które pozwoliłyby na bezpieczne sprawdzenie odcienia produktu.

Podobna sytuacja zastała mnie w Hebe. Przy wejściu była jedynie informacja z prośbą o założenie jednorazowych rękawiczek. Kiedy zapytałam ekspedientki czy są przygotowane jakieś specjalne testery, usłyszałam, że niestety nie dysponują żadnymi.

Chciałam również sprawdzić, czy to ja miałam pecha i trafiłam na nieodpowiedni moment do testowania, więc napisałam kilka maili do biur prasowych drogerii. Odpowiedź otrzymałam tylko od jednego z nich.

Informacji udzieliła mi sieć drogerii Rossmann. "W naszych drogeriach obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa wynikające z rozporządzeń rządu dotyczących placówek handlowych. Przewidują one m.in. maksymalną liczbę klientów mogących jednocześnie przebywać w sklepie czy obowiązek zakrywania nosa i ust. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w sklepach – na plakatach przy wejściu czy na ekranach LEDowych w witrynach drogerii.

W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów wprowadziliśmy szereg dodatkowych zabezpieczeń np. ekrany z pleksi przy kasach. Apelujemy także do klientów o korzystanie z kas samoobsługowych i bezgotówkowych form płatności oraz skracającej czas przebywania w sklepie usługi click&collect" – czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji.

Epidemiolog Bartłomiej Rawski mówi jasno, że testowanie kosmetyków na skórze to bardzo ryzykowne działanie. – O ile wizyta w drogerii nie jest bezpośrednim zagrożeniem, oczywiście jeśli mamy na sobie rękawiczki i maseczkę, tak korzystanie z testerów może okazać się zgubne. Nawet jeśli nie zmagamy się z chorobą to wsadzanie palca do słoiczka czy też testowanie tej samej szminki na ustach niesie ze sobą duże ryzyko. Na pewno nie należy testować produktów w tych wrażliwych okolicach właśnie takich jak usta, nos, ale również ręce, którymi często przecieramy twarz czy oczy - alarmuje specjalista.

Bartłomiej Rawski twierdzi, że o ile produkty w aerozolu, jak perfumy czy mgiełki, są bezpieczne, tak od tych w kremach radziłby trzymać się z daleka. Przypomina również o dezynfekowaniu rąk po każdej wizycie w sklepie.