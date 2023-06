Bezpieczne dzieci w sieci. Jak zadbać o pociechę przed komputerem?

Podczas przeglądania internetu "wirusy" to tylko jedno z wielu zagrożeń. Innym problemem są ataki socjotechniczne wykorzystywane jako wstęp do uzyskania poufnych danych czy nawet kradzieży pieniędzy – w końcu nastolatki też posiadają konta w banku. Mowa o manipulacji faktami i przedstawianiu obrazów lub informacji, które mają zachęcić do szybkiego działania – najczęściej to fałszywe oferty lub promocje. Ofiarami takich ataków padają najczęściej osoby ufne, a co za tym idzie – nierzadko dzieci.