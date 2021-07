Biżuteria z mlekiem matki wciąż budzi kontrowersje. Jednak zadowolonych klientek przybywa

Niespodzianka dla żony, prezent dla samej siebie

W Polsce to mężowie często robią taką niespodziankę żonie, która na przykład odciąga mleko laktatorem, bo nie powiodło się przystawianie do piersi, co wiąże się z bardzo żmudnym procesem, trwającym np. przez rok i nastawianiem budzika co dwie godziny.