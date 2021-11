Cellulit - zapobieganie i zwalczanie. Proste sposoby na lepszą kondycję skóry

Warto rozważyć sięgnięcie po pomoc z zewnątrz. Warto wybrać się na masaż limfatyczny, nazywany także drenażem limfatycznym. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry i pobudza układ krwionośny. Działa leczniczo i odprężająco. W bardziej zaawansowanej formie wykorzystuje się specjalny aparat do drenażu. Oprócz wykonywania zabiegów przez specjalistów można również robić je w domowym zaciszu. Często wystarczy ostra szczotka lub szorstka rękawica, ale najlepiej skorzystać z masażera. Przyjmują one różne formy i oferują wiele funkcji. Na przykład Medivon Gun Mini R to urządzenie z funkcją rozgrzewania i kilkoma głowicami masującymi w zależności od potrzeb. W Beautifly B Body królują wypustki wykonane z silikonu medycznego. Mają za zadanie pobudzić krążenie i ujędrnić skórę.