Pragną dziecka. Jednak koszt in vitro jest dla nich zbyt wielki

- Łapię wszystkie możliwe zlecenia. Nigdzie nie wychodzimy, nie wyjeżdżamy. Odmawiamy sobie z żoną wszystkiego, żeby tylko mieć pieniądze na in vitro. Moje życie to jedzenie, praca, dom, spanie, praca. I tak ciągle. Dziecko to nasz najważniejszy cel na teraz – wyznaje mężczyzna i łamiącym się głosem dodaje: - Gdy umierał mój tata, powiedział mi przed śmiercią: "Przemek bardzo bym chciał mieć wnuki". Ja mu wtedy obiecałem: "tato, zrobię wszystko, żeby mieć dziecko". I tak zamierzamy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby się udało. Będziemy walczyć do końca. Oczywiście, jeśli się nie uda, zaakceptujemy to, ale ciągle mamy wielką nadzieję – wyznaje Szwedo.