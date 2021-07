"Czułam, że moi rodzice mnie nie kochali”. W jaki sposób oziębli rodzice kaleczą własne dzieci?

- Dojrzewali po wojnie. Największym przejawem miłości było to, że mieli dach nad głową, mieli co zjeść i w co się ubrać. Wtedy nikt nie mówił do dziecka dziesięć razy dziennie, jak na amerykańskich filmach: "Kocham cię, synku". Moi rodzice nie umieli tego robić. Mama po raz pierwszy powiedziała mi, że mnie kocha, kiedy miałem 30 lat. To nie dlatego, że ona mnie nie kochała, bo ja to czułem w każdej zupie, którą dla mnie zrobiła, w każdym praniu, w każdym przytuleniu. Oni nie byli tego nauczeni - wyznał Olivier Janiak w wywiadzie dla Żurnalisty w ramach podcastu "Rozmowy bez kompromisów".