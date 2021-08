"Nigdy nie sądziłam, że będę musiała nosić burkę". Wolność i prawa afgańskich kobiet są ograniczane

– Moi rodzice boją się Talibów. Moja mama uważa, że jednym ze sposobów, w jaki może chronić swoje córki, jest zmuszenie ich do noszenia burki – mówi. – Ale w naszym domu nie mamy burki i nie mam zamiaru jej sobie sprawić. Jeśli noszę burkę, oznacza to, że zaakceptowałam rządy Talibów. Dałam im prawo do kontrolowania mnie – dodaje kobieta. – Nie śpię do późna w nocy, martwiąc się o to, co się stanie. Boję się, że ponieważ odrzucam burkę, wkrótce będę musiała zostać w domu i stracę swoją niezależność i wolność. Ale jeśli zaakceptuję burkę, będzie ona miała nade mną władzę. Nie jestem gotowa, by na to pozwolić – wyznaje Habiba.