Magdalena Tatar 30-12-2019 (10:51) Ciepło i ładnie. Czapki i kapelusze na zimę Ładna czapka to skarb. Daje ciepło, chroni fryzurę i dodaje uroku, a nierzadko i stylu. Okrycie głowy na zimę to często wybór pomiędzy dodatkiem, który nam się podoba lub jest modny, a ciepłą, wielką czapą, ale nie musi tak być. Dla was wyszukaliśmy kilka ciekawych opcji, które łączą te funkcje. Kolorowy szalik i czapka pod kolor - taki zestaw przyda ci się przez kilka najbliższych tygodni (iStock.com) Czapa z fantazją czy elegancki kapelusz? Mroźne poranki i wieczorne spacery z psem to czas, kiedy najchętniej sięgamy po ciepłe okrycia głowy. Do wyboru mamy wiele czapek, beretów, kaszkietów i kapeluszy o szerszym lub węższym rondzie. Poza tym, że zapewniają nam komfort w mroźny dzień, mogą też być efektownym dodatkiem. Wiele ładnych czapek (także znanych i cenionych marek) jest teraz dostępnych w lepszych cenach. Bardzo dobrze prezentują się czapki z jednym lub kilkoma pomponami, także tymi XXL. Trzymaj się ciepło – elegancka czapka Do kurtki najłatwiej dobrać czapkę: sprawdzi się większość popularnych, niedrogich, dzianinowych modeli z pomponem lub bez. Trudniej robi się, kiedy szukamy okrycia głowy do eleganckiego płaszcza. Formalnie do płaszczy nosi się eleganckie kapelusze i berety lub całkiem rezygnuje z okrycia głowy. W praktyce możliwości jest jednak dużo więcej. Można wybrać np. jedną z eleganckich czapek z połyskującą nitką, broszką, napisem albo błyszczącymi dżetami. Takie okrycie głowy jest funkcjonalne, ciepłe i ma w sobie sporo uroku. Delikatnie połyskujące ozdoby dodają twarzy blasku, a fantazyjne naszywki czy pompony przykuwają wzrok i są przyjemną ozdobą dla oczu. Dla prawdziwej elegantki – piękny kapelusz Damskie kapelusze przypominają nam staromodny styl, ale równocześnie świetnie pasują do płaszcza i zamszowej kurtki. Są znacznie bardziej uniwersalne, niż nam się wydaje, bo większość z nich ma prosty fason, który pasuje do wielu ubrań i stylów. Nie musimy go kojarzyć z babcinym stylem i zestawami z jesionką, warto zauważyć w nich potencjał, bo prawie każda kobieta wygląda w kapeluszu pięknie. Pozostaje kwestia doboru tego idealnego. Na początek wybierz kapelusz z węższym rondem, jeśli ten dodatek przypadnie ci do gustu – wybierzesz bardziej efektowny model. Do płaszczy świetnie wyglądają kapelusze z szerszym, miękkim, delikatnie opadającym rondem. Uwaga na rozmiar! Jeśli chcesz wszystko dobrze widzieć, przymierz kapelusz, zanim go kupisz i dobrze dopasuj obwód okrycia głowy. Za ciasny kapelusz spłaszcza fryzurę i odciska się na skórze, zbyt duży z kolei będzie się zsuwał. Uniwersalny komplet z czapką i szalikiem Poza okryciem głowy przyda się też szalik. Najłatwiej wybrać komplet z tego samego materiału i w podobnym kolorze, ale możemy też skomponować zestaw sami. Kierujmy się stylem, kolorystyką, grubością lub np. tą samą kolekcją jednej marki. Jeśli wybierzemy neutralny zestaw (np. czarny lub szary), będzie pasował i do płaszcza i do kurtki.