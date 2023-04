Co można jeść w Wielki Piątek? Nie wszyscy wiedzą, że nie każdy musi pościć

Co w takim razie można jeść w Wielki Piątek? Wbrew pozorom opcji jest naprawdę wiele. Oprócz dań wegetariańskich można także skusić się na jajka i nabiał. Mimo że to produkty odzwierzęce, to Kościół przewiduje na nie wyjątek. Dodatkowo fani owoców morza również mają w czym wybierać, jedną z możliwości są nawet ślimaki. Co więcej, w Wielki Piątek można także zdecydować się na rybę.