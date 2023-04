Włóż do święconki. Będziesz mieć pieniądze przez cały rok

Rzeczy, które znajdują się w święconce, mają jasno określone znacznie. Sól symbolizuje życie, jajka odrodzenie, baranek zmartwychwstanie, kiełbasa dobrobyt, chleb ciało Chrystusa, chrzan witalność, a babka — ludzką pracę. W zależności od regionu bądź też państwa, do święconki wkłada się też wino, ser czy miód. Nie jest to jednak zgodne z naukami kościoła, a z głęboko zakorzenioną, regionalną tradycją.

