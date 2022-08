Jak przestać jeść słodycze? Kluczowa jest jedna zasada

Jedzenie słodyczy ze stresu to jeden z częstszych powodów. Jak z tym walczyć? Zanim wykluczymy z menu cukier i słodkości, warto spróbować podejść do problemu szerzej. Przyjrzyjmy się, co jest źródłem stresu w ostatnim czasie. Sięgnijmy po metody relaksacyjne - pracę z oddechem czy mindfullness, nie bójmy się także wizyty u psychologa czy psychoterapeuty. Nie zapominajmy też o ruchu – pomaga on zredukować napięcie i zwiększyć poziom endorfin.