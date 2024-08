Co oznacza biały nalot na śliwkach? To ważny znak

Sezon na śliwki zaczyna się już w sierpniu, a kończy pod koniec września. To smaczne, słodkie i bardzo wartościowe owoce obfitujące w wiele cennych składników odżywczych. Chcąc zatrzymać ich smak na dłużej, wielu z nas przerabia je na sok, dżem czy powidła. Jeśli planujesz wykorzystać je w swojej kuchni, zwróć uwagę na ich wygląd. Co oznacza biały nalot na śliwkach?

Śliwki to źródło pierwiastków takich jak żelazo, potas, magnez, fosfor czy wapń. Owoce te zawierają również witaminę A, C, E oraz te z grupy B. Ponadto, śliwki są bogate w błonnik, podobnie jak wiele innych owoców. Regularne spożywanie śliwek w umiarkowanych ilościach niesie za sobą wiele korzyści dla zdrowia. Osoby borykające się z dolegliwościami ze strony układu trawiennego powinny jeść je jak najczęściej.

Wrzesień to idealny czas na zakup śliwek, bowiem to właśnie teraz są najsłodsze i najsmaczniejsze. Wiele osób uprawia je również w swoich przydomowych ogrodach lub sadach, które w tym okresie aż uginają się pod fioletowymi owocami. Jeśli nie uprawiasz śliwek i zaopatrujesz się w nie na targu lub w sklepie, przed zakupem dokładnie im się przyjrzyj. Biały nalot na skórce to bardzo ważny znak.