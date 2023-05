Tak sprawdzisz, czy owoce były pryskane. Banalny trik

Kod pięciocyfrowy, zaczynający się od cyfry 9 oznacza, że owoc pochodzi z uprawy ekologicznej. Uprawa ekologiczna zakazuje użycia jakichkolwiek środków chemicznych, włączając w to nawozy i opryski. To możliwie najzdrowszy wybór. Jeśli jednak pierwszą liczbą na kodzie jest liczba 8, oznacza to, że produkt pochodzi z uprawy GMO, czyli uprawy modyfikowanej genetycznie. Warto zapamiętać, co oznaczają pierwsze cyfry kodu. Dzięki tej wiedzy unikniesz kupowania owoców, które nafaszerowane są chemią.