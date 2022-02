Załóż "czerwoną teczkę". Po twojej śmierci rodzina będzie miała mniej zmartwień

Jak poprawnie napisać testament?

Optymalnie jest zwrócić się o pomoc do kancelarii notarialnej, która zadba o wszystkie szczegóły. Będziemy mieć wówczas pewność, że nasz majątek trafi do wytypowanych przez nas osób. Warto jednak pamiętać, że ostatnią wolę można też spisać samodzielnie. Co istotne, nie należy testamentu pisać na komputerze - musi być od sporządzony odręcznie, za pomocą pióra bądź długopisu. Trzeba opatrzyć go podpisem i nie zapomnieć o dacie. Możliwe jest spisanie tylko swojej woli, nie woli wspólnej małżeństwa. Jeśli zależy nam na poprawności dokumentu, skonsultujmy do z prawnikiem.