Co ze śniegiem na balkonie? Prawo budowlane mówi jasno

Jak bezpiecznie odśnieżyć balkon?

Po pierwsze, śniegu nie możemy wyrzucić za barierkę. Staje się wtedy zagrożeniem dla przechodniów. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wyniesienie go z balkonu za pomocą wiader, np. wsypując go do wanny, gdzie po rozpuszczeniu może spłynąć do kanalizacji. Można go także rozsypać wokół domu, w ogrodzie lub innym miejscu, gdzie nie będzie nikomu przeszkadzał.