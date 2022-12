Przyklej do podeszwy, a zapomnisz o ślizganiu się. Genialny patent na zimę

Po remoncie został ci silikon? Wykorzystaj go

Przezroczysty silikon, który zwykle przydaje się do uszczelnienia łazienkowej armatury, idealnie sprawdzi się jako domowy sposób na stworzenie antypoślizgowej podeszwy. Użyj go, by na podeszwach zrobić wypustki. Delikatny szlaczek sprawi, że zapomnimy o zimowych wywrotkach.