"Czy można uprawiać seks uchem?" Edukacja seksualna już od przedszkola

- W ostatnich latach pojawiło się dużo więcej pornografii w doświadczeniu dziecięcym wśród dzieci z klas 1-5. Mówiąc o doświadczeniu, mam na myśli nie tylko to, że one wiedzą, o czym to jest, ale że ktoś to przy nich oglądał albo sami oglądali. Przy tak dużym kontakcie dzieci z internetem możemy założyć, że każdy trafi przynajmniej na wypiętą gołą pupę jakiejś pani - stwierdza edukatorka seksualna.