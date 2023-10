Kasia Koczułap: Kobiety zawstydza się seksualnością

Katarzyna Koczułap, psycholożka i edukatorka, autorka bloga "Co z tym seksem": W polityce używa się polaryzującego języka i politycy/polityczki robią to często celowo. Kreuje się sytuację, w której są "my" i "wy", używa się języka wojny, walki, strachu. Często jest to język, którego celem jest umocnienie swojej grupy odbiorczej, bez żadnego pola do dyskusji.