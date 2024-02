Czy pies może odczuwać smutek? Wiele osób jest w błędzie

Psy nie potrafią mówić, jednak mimo wszystko znalazły sposób, aby komunikować się ze swoimi właścicielami. Czasami wystarczy jedno spojrzenie na naszego zwierzaka, by wiedzieć, w jakim jest obecnie nastroju. Okazuje się, że może być nie tylko radosny i beztroski, ale również smutny.

A co psy czują, gdy stracą swojego ukochanego właściciela? Podobnie, jak w przypadku ludzi, zwierzęta przeżywają swego rodzaju żałobę. Jak może się przejawiać? Od razu powinny nas zaniepokoić każde zmiany w zachowaniu czworonoga. Gdy cierpi emocjonalnie, często nie ma apetytu i nie chce się bawić. Może także przestać reagować na bodźce zewnętrzne, takie jak np. dzwonek do drzwi czy przywoływanie.

Kiedy widzimy, że nas pies jest smutny lub przeżywa żałobę, nie powinniśmy zostawiać go na pastwę losu. W takiej sytuacji warto sobie jednak zastanowić się, co nam mogłoby wówczas pomóc. Okazuje się, że czasami naprawdę niewiele trzeba, aby nieco podnieść siebie lub innych na duchu. Tak też jest w przypadku psów.

To bardzo ważne, aby nasz pupil czuł, że jest bezpieczny i kochany. Nie musimy "stawać na głowach", aby zapewnić psu masę różnych atrakcji. Wystarczy, że przy nim będziemy i poczuje nasze pełne wsparcie.

