Pies kręci się w kółko przed wypróżnieniem? Nie robi tego bez powodu

Posiadanie zwierzęcia domowego to duża odpowiedzialność. Każda osoba, która już posiada bądź dopiero decyduje się na adopcję lub zakup psa, powinna zapoznać się z typowymi dla niego zachowaniami - tak, aby wiedzieć, co pies chce przekazać w danym momencie. Tak jest chociażby z kręceniem się w kółko psa przed wypróżnieniem się. Choć dla niektórych może być mało bądź nieznaczące, pies nie robi tego bez powodu.

Dlaczego pies kręci się w kółko przed wypróżnieniem się?

Niektóre zachowania psów mogą wydawać się dla nas dziwne. Nie oznacza to jednak, że właśnie takie są. Jeżeli pies kręci się w kółko przed wypróżnieniem się, jako właściciel powinieneś wiedzieć, dlaczego to robi. Powodów jest kilka i warto znać je "na zapas".

Po pierwsze, kręcąc się w kółko na chwilę przed wypróżnieniem się, pies przygotowuje odpowiednie miejsce do załatwienia potrzeby. Obserwując jego zachowanie możemy zauważyć, że uklepuje m.in. podłoże, aby nie nadziać się na wystające trawy i gałązki.

Po drugie, kręcenie się w kółko wzmaga perystaltykę jelit zwierzęcia, a to ułatwia mu wypróżnianie. Co jest jednak ważne - jeżeli zauważysz, że twoje zwierzę musi mocno i intensywnie pracować, by załatwić potrzebę, warto skupić się wówczas na jego diecie. Może to oznaczać, że przyjmuje pokarm ze składnikiem, który powoduje zatwardzenie.

Co, jeśli pies jest nerwowy podczas wypróżniania?

W trakcie spacerów dobrze jest zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się pies podczas wypróżniania. Jeżeli jest niespokojny bądź nerwowy, może to oznaczać, że nie czuje się komfortowo z załatwianiem potrzeby w obcym miejscu. Nie jest to jednak nietypowe. Podobnie czują się osoby, które mają problem z załatwianiem się w miejscach/toaletach publicznych. Warto więc przyjrzeć się zwyczajom czworonoga i sprawdzić, jak zachowuje się podczas wypróżniania w znanym dla siebie miejscu bądź ogródku.

Nie zapominajmy również o sprzątaniu po psie. Zabierajmy ze sobą specjalne woreczki.

